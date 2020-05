Waldbrand: Aufwendige Löscharbeiten gehen weiter

Ein schrecklicher Waldbrand hielt Samstagnacht 22 Feuerwehren in Leppen bei Bad Eisenkappel in Kärnten auf Trab. Rund 25 Hektar sollen betroffen sein. Die Nacht über wurde Brandwache gehalten, weil das Löschen im steilen Gelände zu gefährlich gewesen wäre. Mit 32 Freiwilligen Feuerwehren und Hubschraubern wurde am Sonntag weitergearbeitet.