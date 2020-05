Waldbrand in Eisenkappel hält Feuerwehren auf Trab

Unzählige Feuerwehren und drei Löschhubschrauber waren Samstagnachmittag in Südkärnten im Einsatz. In Leppen bei Eisenkappel ist kurz nach 16 Uhr ein Waldbrand ausgebrochen. Bis in die Abendstunden kämpften 22 Feuerwehren mit 230 Feuerwehrleuten gegen die Flammen. Die Nacht über wird Brandwache gehalten, der Löscheinsatz muss am Sonntag weitergeführt werden.