Fenstertage in Tirol zu 90 Prozent mit Unterricht

In Tirol werden 90 Prozent der Schulen an den Fenstertagen nach Christi Himmelfahrt und Fronleichnam Unterricht anbieten. Nur vier Prozent wollen nicht auf die schulautonom freien Tage verzichten, hieß es vonseiten der Tiroler Bildungsdirektion am Mittwoch. Sechs Prozent hätten sich dagegen noch nicht entschieden. Hier werde noch darüber nachgedacht, nur an einem der beiden Tage zu unterrichten.