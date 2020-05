Gefahr für Schüler: Keime aus der Wasserleitung!

Besonders heikel ist das Verweilen von Wasser in den Leitungen in einem Temperaturbereich zwischen 25 und 45 °C, denn in diesem finden Bakterien optimale Bedingungen zur Vermehrung. Insbesondere die krankheitserregenden Legionellen können bei stagnierendem und sich erwärmendem Kaltwasser das System verunreinigen. Gerade in der aktuellen Situation ist von den Schulverantwortlichen auf diese Keime besonders zu achten, denn auch sie können eine tödliche, mit hohem Fieber einhergehende Lungenerkrankung auslösen.