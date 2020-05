Verfassungsschutz warnt vor Corona-Fake-News

„YouTube, Facebook und Co. Tragen Verantwortung“

Die deutsche Bundesregierung sieht bei der Bekämpfung von Falschnachrichten und Desinformationskampagnen die Betreiber von Online-Netzwerken in der Pflicht. „YouTube, Facebook und Co. tragen in der Corona-Krise eine große Verantwortung“, sagte Justizministerin Christine Lambrecht (SPD). Die Internet-Plattformen würden „missbraucht für gezielte Falschinformationen und krude Unwahrheiten“.Nur die Plattformen selbst könnten Falschnachrichten „schnell erkennen und löschen“. „Accounts, die Fake News verbreiten, können gesperrt werden“, mahnte die Ministerin an.