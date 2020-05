Startschuss: Mit Maske zum Shoppen

Gerüstet ist man auch im Atrio in Villach: „Türgriffe, Touchscreens, Liftschalter, die Sanitäranlagen und andere Flächen werden vermehrt geputzt. Wir haben im ganzen Center Desinfektionsspender aufgestellt und unsere elf Eingänge verhindern Staus“, informiert Manager Richard Oswald. Von den Besucherzahlen her kann man sagen, dass sich im Atrio ca. so viele Leute aufhalten, wie an einem Wochentag. Allerdings besteht keine große „Shoppinglust“, sonder es stehen eher nur die notwendigen Besorgungen im Vordergrund. „In kleinere Läden kommt man nur einzeln rein, oder mit einem Einbahnsystem. Viel los ist allerdings beim Friseur, Interspar und Nespresso.“ Eines wurde aber schnell deutlich: Die Menschen brauchen dringend Kaffee. „Die Schlange vor dem Nespresso-Geschäft wurde nicht kürzer. Doch die Disziplin der Kunden war vorbildlich. Viele Menschen waren bereits mit einem Mund-Nasen-Schutz zum Einkaufen gekommen“, so Oswald.