Spotify kommt relativ „gechillt“ durch die Krise

Spotify kann sich in der Corona-Krise bisher auf sein Abo-Geschäft verlassen. Im ersten Quartal wuchs die Zahl der zahlenden Nutzer um sechs Millionen auf weltweit insgesamt 130 Millionen. Die Krise habe nur zu wenigen Kündigungen geführt, teilte der schwedische Musikstreaming-Marktführer am Mittwoch mit. Zugleich schwächte sich allerdings das Werbegeschäft in der Gratis-Version deutlich ab. Spotify nahm deshalb bereits die Umsatzprognose für das gesamte Jahr zurück.