Lenker: „Warum durfte nicht auch ich sterben?“

Ein Anrainer, der kurz danach am Ort des Dramas war, hat mittlerweile der Polizei zu Protokoll gegeben: „Ein Bursch stand vor dem Wrack. Ich sah ein Mädchen, eingeklemmt zwischen den Vordersitzen, und einen jungen Mann - er lag auf der Wiese. Beide bewegten sich nicht mehr.“ „Der Bub“ hätte „das alles“ - so der Zeuge - „nicht wahrhaben“ wollen: „,Das darf nicht sein‘, schrie er und versuchte, das Mädel zu reanimieren, er küsste es und er wimmerte: ,Bleib bei mir. Ich hab‘ dich doch so lieb.‘“ Maurice M. kann sich an diese Szenen nicht erinnern.