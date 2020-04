Österreich an Google: Was ist nun mit dem Urlaub?

Auch Rechtliches und Urlaubs-Tipps in Österreich gefragt

Manch einer dürfte auch überlegen, seinen Sommerurlaub heuer für bessere Zeiten aufzusparen und stellt die Frage, wann seine Urlaubstage verfallen. Gleich dahinter folgen Anfragen zum Urlaub im Inland, zur Situation an den Grenzen - und die wohl durch den vielerorts von Arbeitnehmern geforderten Urlaubsabbau begründete Frage, in wie weit der Arbeitgeber Einfluss auf die Urlaubsplanung nehmen darf.