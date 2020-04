Köstinger: „Werden keinen normalen Sommer haben“

Die Corona-Krise habe das Thema Selbst- und Eigenversorgung wieder in den Vordergrund gestellt. In Zukunft werde das Thema Regionalität „noch viel, viel wichtiger“ werden. Insofern ist Köstinger, die auch für das Thema Landwirtschaft zuständig ist, wichtig, dass auch in den nächsten Jahren den bäuerlichen Betrieben genügend Unterstützung zukommt.