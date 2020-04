Facebook beteiligt sich an Zensur in Vietnam

Facebooks Entscheidung, von der kommunistischen Regierung als „illegal“ eingestufte Beiträge zu blockieren, sei ein „verheerender Wendepunkt“ für die Meinungsfreiheit in Vietnam. Ein Facebook-Sprecher bestätigte, dass sich das Unternehmen an die Vorgaben der Regierung in Hanoi halte. Damit werde sichergestellt, „dass unsere Dienste verfügbar und nutzbar bleiben für Millionen Menschen in Vietnam“.