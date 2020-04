Geheimes Depot für Krisenzeit wird zur Drehscheibe

Ein Lagerraum an einem streng geheimen Ort in Klagenfurt hat sich dabei zur Drehscheibe entwickelt. Das Pandemielager wurde 2005 vom damaligen Gesundheitsreferenten Peter Ambrozy gemietet, um einen Vorrat an Medikamenten, Schutzutensilien zur Bekämpfung der Vogelgrippe sicher unterbringen zu können. Eingelagert wurden auch zahlreiche Schutzmasken, die die damalige Gesundheitsministerin gegen eine Pandemie angeschafft hatte.