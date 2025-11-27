JUMP DOME – Hier springt ganz Österreich

Unabhängig vom Wetter bietet JUMP DOME genau den Ort, den Familien suchen: Im Winter angenehm warm und trocken, im Sommer kühl und luftig. Auf tausenden Quadratmetern laden vielfältige Bereiche dazu ein, gemeinsam aktiv zu sein – vom ersten Hüpfer der Kleineren bis zu spielerischen Herausforderungen für ältere Kinder und Erwachsene. So wird jeder Besuch zum kleinen Highlight nach der Schule, am Wochenende oder auch in den Ferien.