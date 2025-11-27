Vorteilswelt
365 Tage im Jahr

JUMP DOME – Hier springt ganz Österreich

Sport & Freizeit
27.11.2025 09:10
Bezahlte Anzeige
(Bild: Jumpdome)

Hier wird das ganze Jahr über gelacht, gehüpft und gestaunt. Unter dem Motto „JEDER kann springen“ stehen die innovativsten und modernsten Trampolinhallen Österreichs bereit, um Menschen in Bewegung zu bringen und gemeinsame Momente zu schaffen.

An mehreren Standorten begeistert JUMP DOME seit Jahren Familien, Kinder, Jugendliche, Schulklassen, Vereine und Firmen gleichermaßen. Ob ausgelassenes Toben der Kinder, ein entspannter Familienausflug oder eine Feier mit Freunden – in den Hallen steht stets das Miteinander im Vordergrund.

Das ideale Ausflugsziel für die ganze Familie

Unabhängig vom Wetter bietet JUMP DOME genau den Ort, den Familien suchen: Im Winter angenehm warm und trocken, im Sommer kühl und luftig. Auf tausenden Quadratmetern laden vielfältige Bereiche dazu ein, gemeinsam aktiv zu sein – vom ersten Hüpfer der Kleineren bis zu spielerischen Herausforderungen für ältere Kinder und Erwachsene. So wird jeder Besuch zum kleinen Highlight nach der Schule, am Wochenende oder auch in den Ferien.

Geburtstage feiern ohne Stress

Ein Kindergeburtstag im JUMP DOME bedeutet für die kleinen Gäste: springen, lachen, spielen – gemeinsam mit Freunden . Für die Eltern heißt das ein unschlagbarer Mehrwert: kein Aufwand, kein Vorbereiten, kein Aufräumen – alles ist organisiert . Vom reservierten Tisch über die Sprungsocken bis zum freundlichen Team, das den Ablauf im Blick hat – an alles ist gedacht.

Während die Kinder in einem sicheren Umfeld herumtoben, können Erwachsene im Gastronomiebereich entspannt zuschauen, plaudern und die Feier genießen. Eine Erinnerung, die bleibt – für die Kinder wie für die Eltern.

Bewegung statt Bildschirmzeit

Gerade in einer Welt, in der das Handy oft Mittelpunkt des Alltags ist, bietet JUMP DOME eine willkommene Abwechslung. Hier zählen echte Begegnungen: Freunde gemeinsam beim Springen, Familien beim Lachen, Gruppen beim Miteinander.

Neben dem Spaß bringt das Trampolinspringen viele Vorteile: es stärkt Koordination und Gleichgewicht, fördert Fitness, ist gelenkschonend und sorgt ganz nebenbei für zahlreiche Glücksgefühle.

Gutscheine & Geschenkideen

Ob zu Weihnachten, zum Geburtstag oder einfach als Überraschung zwischendurch – die beliebten Gutscheine und die exklusive Geschenkbox von JUMP DOME sind immer eine gute Idee. Damit schenkt man nicht nur Zeit im Trampolinpark, sondern vor allem Freude, Bewegung und gemeinsame Momente.

365 Tage im Jahr Freude

JUMP DOME ist Österreichs führende Marke für moderne Trampolinparks – ein Ort, an dem 365 Tage im Jahr Freude, Gesundheit und Gemeinschaft im Mittelpunkt stehen. Ob Kindergeburtstag, Familien-, Schul-, Vereinsausflug oder Firmen-Event: Hier wird jede Stunde zu einem besonderen Erlebnis. Tickets, Partys und Gutscheine sind bequem online buchbar unter JUMP DOME – JEDER kann springen.

So klappt der Besuch

  • Einfach & bequem: Online buchen, 15 Minuten früher da sein – und die Sprungzeit kann sofort starten.
  • Sicherheit geht vor: Spezielle Sprungsocken und ein Armband sorgen für festen Halt und Zeittracking.
  • Für jedes Alter: Eigene Bereiche für Kleinere, vielfältige Möglichkeiten für Jugendliche und Erwachsene.
  • Gut erreichbar: Alle Standorte bieten ausreichend Parkplätze und sind auch öffentlich einfach zu erreichen.
