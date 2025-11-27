Vorteilswelt
Das sind die Gründe

Aufatmen: Heuer endlich wieder eine gute Obsternte

Österreich
27.11.2025 11:33
Äpfel aus der Steiermark dominieren die heurige Erntemenge.
Äpfel aus der Steiermark dominieren die heurige Erntemenge.(Bild: Sepp Pail)

Wer gerne Obst aus Österreich isst, hat heuer gute Chancen: Die heimische Obsternte lag um ein Fünftel über dem Zehnjahresschnitt und um zwei Drittel höher als im Vorjahr, zeigen am Donnerstag veröffentlichte Zahlen der Statistik Austria. 

Rund 80 Prozent des kommerziell geernteten Obstes waren Äpfel, vor allem aus der Steiermark. Das zweithäufigste Obst aus Österreich sind Erdbeeren, noch vor Birnen und Marillen.

Zuwächse bei Steinobst und Beeren
„Optimale Bedingungen und das Ausbleiben großflächiger Fröste sorgten vor allem für eine überdurchschnittlich hohe Kern- und Steinobsternte“, schreibt die Statistik Austria. Der trockene Sommer habe teilweise zu kleineren, dafür aber aromatischeren Früchten geführt. Zuwächse gab es sowohl bei Steinobst als auch bei Beeren.

Drei von vier Äpfeln aus der Steiermark
Die Apfelernte legte heuer im Vergleich zu 2024 um 85 Prozent zu, auf 192.677 Tonnen. Davon kamen drei Viertel, rund 144.000 Tonnen, aus der Steiermark. An zweiter Stelle bei der Erntemenge liegen Erdbeeren mit 14.126 Tonnen, auch wenn es einen leichten Rückgang gegenüber 2024 gegeben hat. Fast die Hälfte davon kam aus Niederösterreich.

Birnen, das dritthäufigste Obst in Österreich, stagnierten bei gut 10.000 Tonnen. Dafür gab es um die Hälfte mehr Marillen (7900 Tonnen) und deutlich mehr Ribisel (2700 Tonnen), Zwetschken und Pflaumen (über 2600 Tonnen), Kirschen (knapp 2600 Tonnen), Kulturheidelbeeren (2.200 t) sowie Pfirsiche und Nektarinen (1600 Tonnen).

Lesen Sie auch:
Der zweite Freitag im November ist der Tag des Apfels.
Krone Plus Logo
Bauern schreien auf:
„Jeder zweite Apfelsaft mit Konzentrat aus China“
12.11.2025
Preise bleiben stabil
Apfelbauern: Auf karges Jahr folgt üppige Ernte
28.08.2025
In der Steiermark
Immer mehr Obstbauern werfen das Handtuch
07.04.2025

Kommerziell geerntet wurden auch Himbeeren (650 Tonnen), Walnüsse (650 Tonnen), Quitten (600 Tonnen) und Weichseln (150 Tonnen). Extra ausgewiesen werden die Holunderernte – mit 4480 Tonnen ebenfalls ein großer Ertragsbringer – und Aronia (1288 Tonnen).

