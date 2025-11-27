Aufatmen: Heuer endlich wieder eine gute Obsternte

Wer gerne Obst aus Österreich isst, hat heuer gute Chancen: Die heimische Obsternte lag um ein Fünftel über dem Zehnjahresschnitt und um zwei Drittel höher als im Vorjahr, zeigen am Donnerstag veröffentlichte Zahlen der Statistik Austria.
Rund 80 Prozent des kommerziell geernteten Obstes waren Äpfel, vor allem aus der Steiermark. Das zweithäufigste Obst aus Österreich sind Erdbeeren, noch vor Birnen und Marillen.
Zuwächse bei Steinobst und Beeren
„Optimale Bedingungen und das Ausbleiben großflächiger Fröste sorgten vor allem für eine überdurchschnittlich hohe Kern- und Steinobsternte“, schreibt die Statistik Austria. Der trockene Sommer habe teilweise zu kleineren, dafür aber aromatischeren Früchten geführt. Zuwächse gab es sowohl bei Steinobst als auch bei Beeren.
Drei von vier Äpfeln aus der Steiermark
Die Apfelernte legte heuer im Vergleich zu 2024 um 85 Prozent zu, auf 192.677 Tonnen. Davon kamen drei Viertel, rund 144.000 Tonnen, aus der Steiermark. An zweiter Stelle bei der Erntemenge liegen Erdbeeren mit 14.126 Tonnen, auch wenn es einen leichten Rückgang gegenüber 2024 gegeben hat. Fast die Hälfte davon kam aus Niederösterreich.
Birnen, das dritthäufigste Obst in Österreich, stagnierten bei gut 10.000 Tonnen. Dafür gab es um die Hälfte mehr Marillen (7900 Tonnen) und deutlich mehr Ribisel (2700 Tonnen), Zwetschken und Pflaumen (über 2600 Tonnen), Kirschen (knapp 2600 Tonnen), Kulturheidelbeeren (2.200 t) sowie Pfirsiche und Nektarinen (1600 Tonnen).
Kommerziell geerntet wurden auch Himbeeren (650 Tonnen), Walnüsse (650 Tonnen), Quitten (600 Tonnen) und Weichseln (150 Tonnen). Extra ausgewiesen werden die Holunderernte – mit 4480 Tonnen ebenfalls ein großer Ertragsbringer – und Aronia (1288 Tonnen).
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.