Aufatmen: Heuer endlich wieder eine gute Obsternte

Drei von vier Äpfeln aus der Steiermark

Die Apfelernte legte heuer im Vergleich zu 2024 um 85 Prozent zu, auf 192.677 Tonnen. Davon kamen drei Viertel, rund 144.000 Tonnen, aus der Steiermark. An zweiter Stelle bei der Erntemenge liegen Erdbeeren mit 14.126 Tonnen, auch wenn es einen leichten Rückgang gegenüber 2024 gegeben hat. Fast die Hälfte davon kam aus Niederösterreich.