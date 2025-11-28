Wie naturbasierte Kosmetik wirkt

Immer mehr Menschen wünschen sich eine Hautpflege, die nicht nur natürlich und nachhaltig ist, sondern auch individuell wirksam. Bei BEAUTY by Michaela hat Inhaberin Michaela Maierhofer ein System entwickelt, das digitale Hautanalyse, maßgeschneiderte Naturkosmetik aus Österreich und persönliche Beratung auf moderne Weise verknüpft. Damit gelingt es ihr, Hautprobleme gezielt zu lösen – ohne Chemie und ohne den Dschungel endloser Standardprodukte.