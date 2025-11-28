Digitale Zahlungswege ohne Bankdaten – so geht‘s

Digitale Zahlungen gehören längst zum Alltag – und trotzdem wächst bei vielen Menschen das Unbehagen, dabei ständig Bank- oder Kartendaten preiszugeben. Datenlecks, Phishing, missbrauchte Kreditkarten oder schlicht der Wunsch nach mehr Privatsphäre sorgen dafür, dass Zahlungswege ohne klassische Bankanbindung immer stärker nachgefragt werden. Das ist kein Nischenthema mehr für Technikfans, sondern eine breite Bewegung: von Jugendlichen ohne eigenes Konto über sicherheitsbewusste Online-Shopper bis hin zu Menschen, die ihre Konsumausgaben bewusst vom Girokonto trennen möchten.