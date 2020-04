„Mathe-Trainer“: Online, interaktiv & multimedial!

„Wir haben in dieser Ausnahmesituation allen Schulen, also Kunden und Nicht-Kunden, angeboten, das Ebook Plus ‘Mathe-Trainer‘ gratis bis Ende des Schuljahres zu nutzen.“ Um dem Ansturm an Anwendern dabei gerecht zu werden, mussten bereits alle Server getauscht werden - sonst wäre die Plattform angesichts der enormen Zahl an gleichzeitigen Zugriffen bereits in die Knie gegangen. Das Team um Dr. Hauke arbeitet derzeit 7 Tage die Woche im Schichtbetrieb, um das einwandfreie Funktionieren des „Mathe-Trainer“ zu gewährleisten - „sehr motiviert“, dank dem zahlreichen dankbaren Feedback per Telefon und E-Mail.