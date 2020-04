Männer und Gewalt: Neue Anlaufstelle

Aufseiten der Frauenhelpline verzeichnete man in den ersten vier Wochen der Beschränkungen einen Anstieg an Anrufen, wo in etwa jeder zweite mit häuslicher Gewalt zu tun hatte, so Maria Rösslhumer vom Verein Autonome Frauenhäuser Österreich (AFÖ). Dies führt man darauf zurück, dass das Beratungsangebot für Mädchen und Frauen in Corona-Zeiten erweitert und stärker beworben wurde. Dennoch ist häusliche Gewalt grundsätzlich ein Problem und wurde anhand der Anzahl von Morden und Mordversuchen vor allem in den vergangenen Jahren in Österreich auch sichtbar.