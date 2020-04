Volkssport im Auto: So viele bohren in der Nase

Wer sich drüber wundert, dass sich der andere in seinem Auto so unbeobachtet fühlt, dass er ungeniert im Zinken schürft, braucht sich gar nicht für was Besseres halten. An der nächsten Ampel geht er wahrscheinlich selber auf Erkundungstour. Weil dass wir nicht Einwegspiegel, sondern durchsichtige Scheiben haben, verdrängt unser Hirn offensichtlich. Im Auto fühlen wir uns „so geschützt wie in unseren eigenen vier Wänden und glaubten irrtümlicherweise, dass wir nicht gesehen werden“, erklärt Sören Al-Roubaie vom Berufsverband Deutscher Psychologen.