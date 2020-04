Kurz: „Wohl auch im Sommer keine Hochzeiten“

Dass sämtliche Veranstaltungen bis Ende Juni in Österreich ausfallen müssen, bereitet nicht nur Gastronomen und Eventorganisatoren Kopfzerbrechen. Hochzeiten, Taufen oder andere große Feiern mit Freunden und Familie sind von dem Verbot genauso betroffen. Viele Brautpaare im Land und mit ihnen die Hochzeitsindustrie zittern nun um ihren Hochzeitstermin. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ging im ORF-„Talk 1“ am Donnerstagabend sogar noch einen Schritt weiter. Wahrscheinlich werde es den ganzen Sommer keine Veranstaltungen geben, so der Kanzler.