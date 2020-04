Verordnung veröffentlicht: Die Regeln ab 14. April

Masken auch in Öffis Pflicht, außer bei Kindern unter sechs Jahren

Bis Dienstag müssen Mund-Nasen-Masken nur beim Einkauf in Supermärkten getragen werden - und auch da nur, wenn der Supermarkt welche anbietet. Ab dann müssen sie generell beim Einkauf getragen werden und auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln - auch da sind Kinder unter sechs Jahren ausgenommen.