„Jetzt sind wir noch die Helden“

Seit 42 Jahren ist der Steirer - nennen wir ihn Benno - mit dem Lkw quer durch Europa unterwegs. Als wir mit ihm telefonieren, ist sein Sattelschlepper bis oben hin mit dem zur Zeit so heiß begehrten Toilettenpapier gefüllt. Stundenlang muss er warten, bis die Ware angenommen oder abgeholt wird. Als es bis vor wenigen Tagen noch Minusgrade hatte, musste er dennoch in der Kälte ausharren. Denn: In einem warmen Büro kann er sich derzeit nicht aufwärmen. Wegen der Corona-Krise lassen die Firmen niemanden hinein. „Es macht gerade wirklich keinen Spaß. Normalerweise dürfen wir deren Toilettanlagen benutzen. Jetzt ist das nicht möglich, stattdessen haben viele Dixiklos aufgestellt, wo es aber oft kein Desinfektionsmittel gibt.“