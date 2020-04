Anlagebetrug im Netz: Polizei zerschlug Netzwerk

Sieben Verhaftungen in Bulgarien und Serbien

In Bulgarien und Serbien wurden bei den Razzien in der vergangenen Woche demnach sieben verdächtige Männer und Frauen im Alter zwischen 25 und 49 Jahren gefasst, darunter ein 36-jähriger Deutscher. Die Beamten durchsuchten dort auch mehr als zehn Objekte, darunter zwei Callcenter. Sie beschlagnahmten Autos und Wohnungen. In Deutschland wurden beinahe zweieinhalb Millionen Euro auf einem Konto gesichert.