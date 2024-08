Leverkusen gegen Leipzig ab 18.30 Uhr LIVE

Zittersieg und minimalistischer Sieg

Leverkusen war vergangene Woche (wieder einmal) mit einem Zittersieg in die neue Saison gestartet. Der Double-Gewinner setzte sich in einem packenden Auftaktspiel bei Borussia Mönchengladbach mit 3:2 (2:0) durch. Die Entscheidung brachte ein Elfmeternachschuss von Jungstar Florian Wirtz in der 101. Minute. Bei Gladbach bot Neuzugang Kevin Stöger eine starke, aber am Ende trotz eines Assists zum Ausgleich unbelohnte Partie.