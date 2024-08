Termine stehen fest! Rapid und LASK sind bereit

Rapid eröffnet die neue Ligaphase der Fußball-Conference League bereits am 2. Oktober um 16.30 Uhr. Die Hütteldorfer sind dabei in der Türkei bei Istanbul Basaksehir zu Gast. An die Türkei haben sie gute Erinnerungen, hatten sie doch in der 3. Quali-Runde der Europa League Trabzonspor ausgeschaltet. Einen Tag später steigt der LASK in der Raiffeisen Arena gegen den schwedischen Club Djurgarden ins Geschehen ein.