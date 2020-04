P40 Lite: Was kann Huaweis neues Volks-Smartphone?

Android ohne Google ist mit Vorsicht zu genießen

Hauptproblem für Durchschnittsnutzer ist wohl der fehlende Play Store: Huaweis Alternative App Gallery lässt noch viele populäre Anwendungen missen, was den Nutzer dazu zwingt, in inoffiziellen und potenziell unsicheren Quellen nach seinen Lieblings-Apps zu suchen und diese selbst am neuesten Stand zu halten. Kurzum: Neue Huawei-Smartphones sind mit Vorsicht zu genießen, Smartphone-Einsteigern sei explizit von ihnen abgeraten.