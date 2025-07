Schuss auf Wiener Bim: Nur durch Glück keine Opfer

Nach den ersten Auswertungen der Spuren am Ort des Geschehens steht fest: Es war wohl purer Zufall, dass die Schussabgabe auf die Wiener Straßenbahn am Freitagnachmittag so glimpflich ausging. Gegen den 36 Jahre alten, mutmaßlichen Schützen wird wegen versuchten Mordes ermittelt.