„Hier musst du die Ansprüche nach oben schrauben“

Fußball-Insider rechnen damit, dass Bundesliga-Meister Sturm mit dem Zugang von Angreifer Axel Kayombo ein guter Griff gelungen sein dürfte. Der ehemalige Basel-Stürmer war den Grazern kolportiert an die zwei Millionen Euro wert, soll für Tore an der Mur sorgen und sich entwickeln – wie so viele von seinen bekannten Vorgängern in Schwarz-Weiß.