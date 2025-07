46-Jähriger schoss auch auf WEGA-Beamte!

Neue Details nach den Schüssen am späten Samstagabend in der Nähe des Wiener Hauptbahnhofes: Im Zuge der Festnahme des 46-jährigen mutmaßlichen Schützen in dessen Wohnung schoss der alkoholisierte Verdächtige gleich mehrfach in Richtung der eingreifenden WEGA-Beamten. Gegen den Tatverdächtigen bestand bereits ein Waffenverbot …