Ex-Berater von Arnautovic: Charakter ist Trumpf

Er war einer der wichtigsten Wegbereiter der Karriere von Marko Arnautovic. Der niederländische Spielerberater Rob Groener hatte den in Wien als schwierig geltenden Jungspund 2006 vom FAC zu Twente Enschede gelotst und war ihm auch danach jahrelang zur Seite gestanden. „Für Rapid wäre er sicher eine Verstärkung“, sagte Groener über eine mögliche Rückkehr des Stürmerstars in seine Heimatstadt. Als Grund führte der 79-Jährige vor allem dessen „besonderen Charakter“ an.