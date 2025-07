Cup-Hit Wacker vs. Rapid vor ausverkauftem Tivoli

Jetzt heißt es schnell sein

15.000 Zuschauer fasst das Tivoli Stadion. 2500 Tickets sind also noch zu haben. Wer sich das Spiel gegen den Rekordmeister nicht entgehen lassen will, sollte sich also beeilen. Denn es ist wohl nur noch eine Frage der Zeit, bis auch die restlichen Karten verkauft sind.