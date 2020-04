Hahn blickt mit „großer Besorgnis“ nach Ungarn

Notstandsgesetze in 14 Staaten

Österreichs EU-Kommissar Johannes Hahn zeigt kein Verständnis für diese Vorgangsweise. Der ÖVP-Politiker, der auch Vizepräsident der Europäischen Volkspartei (EVP) ist, sagte im Ö1-Frühjournal vom Dienstag, dass er wegen dieser Entwicklung in „großer Besorgnis“ sei. „Der Umstand, dass wir 14 Staaten haben, die mit Notstandsgesetzgebung arbeiten, davon 13 unter voller parlamentarischer Kontrolle, zeigt, dass das sehr wohl möglich ist“, so Hahn.