„Skater XL“ rollt im Juli auf PC und Konsolen

Nacht fast anderthalb Jahren im „Early Access“ auf Steam soll es im Juli endlich so weit sein: Entwickler Easy Day Studios bringt sein „ultimatives“ Skateboarding-Game „Skater XL“ in der finalen Version auf PC, PS4, Xbox One und Switch, wie das Unternehmen via Twitter ankündigte. Als spielbare Charaktere mit dabei sind demnach Brandon Westgate, Tiago Lemos, Evan Smith und Tom Asta. Ein neuer Trailer enthüllt zudem die Karte von Los Angeles.