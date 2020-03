Ist wirklich noch genug Insulin für Diabetiker da?

„Im Netz tauchen ständig Meldungen auf, die einen Mangel an Diabetes-Medikamenten annehmen lassen, aber die Pharmafirmen versichern, dass es keinen Grund zur Sorge gibt“, berichtet Peter P. Hopfinger, Gründer von Diabetes Austria, Initiative Soforthilfe für Menschen mit Diabetes.Hingewiesen wird aber darauf, dass es aufgrund von vermehrter Nachfrage an Arzneimitteln aus Angst vor Unterversorgung zu Problem bei Lieferungen aus den Arneimittellagern in die Apotheken kommen kann.