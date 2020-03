Tiroler Polizei sprengt nächtliche „Corona-Party“

573 Anzeigen bis Montag

Generell steigen die Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Covid-19-Maßnahmengesetz in Tirol „kontinuierlich“ an, erklärte Polizeipressesprecher Manfred Dummer am Donnerstag. Bis Montag lagen 573 Anzeigen vor, die aktuellen Zahlen werden erst wieder Anfang nächster Woche veröffentlicht.