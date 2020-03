Blick auf die Bezirke: 1102 Menschen infiziert!

7103 befinden sich in Quarantäne, und 1102 Menschen sind aktuell in Oberösterreich mit Covid-19 infiziert. Insgesamt sind dabei vier Altersheime in Oberösterreich vom Coronavirus und gibt es das vierte Corona-Todesopfer in OÖ. Mut machen und Zusammenhalt stärken wollen zwei junge Oberösterreicherinnen mit ihrem neuen Song „Aufwochn“. Am Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr ist heute Donnerstag ein 78-jähriger Patient verstorben. Neben seinen schweren Grunderkrankungen wurde er auch positiv auf COVID-19 getestet.