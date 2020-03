Eltern stimmen jetzt doch einem Corona-Test zu

In Garage getestet

Die Direktorin der Volksschule ist eine der 38 Infizierten des besagten Chores aus St. Georgen an der Gusen. Zwölf Volksschüler steckten sich an. Auch 150 Kindergartenkinder wurden am Mittwoch um 13 Uhr in der Tiefgarage eines Einkaufszentrums in Gallneukirchen auf Covid-19 getestet.