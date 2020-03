Diese Indie-Games kommen noch 2020 auf die Switch

Der japanische Videospielriese Nintendo lockt mit seiner Switch-Konsole immer mehr unabhängige Spieleentwickler an. Auch 2020 wird es wieder eine ganze Menge neue sogenannte Indie-Games für die Switch geben - darunter das neue Spiel der „No Man‘s Sky“-Macher von Hello Games namens „The Last Campfire“ oder das Horrorspiel „Blair Witch“. Mehr Infos und alle Erscheinungsfenster verrät Nintendo im Video.