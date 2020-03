Kurzparkzonen in Wien sind ab Dienstag aufgehoben

Günstigere Tagestarife in Parkgaragen

Als Begleitmaßnahme werden ab Mittwoch zudem in Wiener Parkgaragen Tagesstellplätze zu je fünf Euro angeboten. „Bis zum Ende der Woche rechne ich damit, dass insgesamt rund 30.000 vergünstigte Stellplätze in Garagen zur Verfügung stehen werden“, so Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ).