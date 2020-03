Erste heimische Städte heben nun Kurzparkzonen auf

Im Kampf gegen die Ausbreitung des gefährlichen Coronavirus setzen die ersten heimischen Städte nun auch bei den Kurzparkzonen an. So hat etwa Innsbruck am Montag die Zonen aufgehoben. „Es wird nicht gestraft“, sagte eine Sprecherin der Stadt. Auch Graz und Linz haben die Überwachung ihrer Kurzparkzonen eingestellt, Klagenfurt hebt die Kurzparkzonenregelung ab Dienstag auf. Die Maßnahme gilt als ein Mittel, die Ansteckungsgefahr in den Öffis zu reduzieren.