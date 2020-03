Berufsschüler verstärken den Lebensmittelhandel

Der Landeshauptmann unterstützt genau wie LR Schuschnig auch die heute bekannt gegebenen Entscheidungen der Bundesregierung für ein Versammlungsverbot und das Schließen von Sport- und Spielplätzen sowie die Anordnung, sämtliche Lokale, Bars, Restaurants ab Dienstag komplett zu schließen. „Viele Menschen in unserem Land verhalten sich in dieser für uns alle herausfordernden Extremsituation vorbildhaft und tragen die notwendigen harten Maßnahmen und Einschnitte mit. Als Landeshauptmann ist es mir wichtig, ihnen genauso wie allen anderen, die für die Aufrechterhaltung der Versorgung der Bevölkerung und der öffentlichen Ordnung - von der Kassiererin im Supermarkt bis zu den Ärzten und Pflegern in unseren Spitälern und Heimen - meinen aufrichtigen Dank auszusprechen. Sie alle leisten Herausragendes. Gleichzeitig ergeht meine dringende Aufforderung an alle, die noch immer glauben, die Lage sei eh nicht so ernst und die durch ihre Weigerung, ihren Lebensstil anzupassen und soziale Kontakte zu vermeiden: Die Lage ist im wahrsten Sinne des Wortes todernst. Wir alle, jede und jeder Einzelne, hat nicht nur eine Verantwortung für sich selbst, sondern vor allem für unsere Mitmenschen, besonders für besonders gefährdete ältere und schwer kranke Menschen. Es ist unsere, es ist Ihre Pflicht, den vorgegebenen Maßnahmen Folge zu leisten. Nur gemeinsam können wir den Angriff dieses Virus auf uns stoppen. Unsere Abwehrkette ist nur so stark, wie das schwächste Glied dieser Kette. Kaffeekränzchen, Mannschaftstrainings, gemeinsames Feiern und dergleichen erhöht das Infektionsrisiko völlig unnotwendig. Bitte unterlassen Sie alles, was jetzt aus Gründen beruflicher Arbeit, zur Eigenversorgung mit Lebensmitteln oder um anderen zu helfen nicht unbedingt nötig ist. Jetzt ist die Zeit alles zu tun, damit diese schützende Solidaritätskette nicht nur Leichtfertigkeit und Unbedachtsamkeit Einzelner reißt“, macht Landeshauptmann Kaiser unmissverständlich deutlich.