Pfarren laden zum Online-Gottesdienst

Nachdem am Samstag in Kärnten der sechste Corona-Erkrankungsfall bekannt wurde, gelten ab morgen, Montag, verschärfte Regeln. Wie berichtet, hatte Bundeskanzler Sebastian Kurz nur noch drei Gründe genannt, um das eigene Haus zu verlassen. Besonders Menschen in Riskiogruppen, sollen zu Hause bleiben. Pünktlich zum Sonntag bieten deswegen einige Pfarren Live-Übertragungen ihrer Messen an.