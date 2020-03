ELKI-Mitarbeiterin ist fünfte Corona-Infizierte

In Kärnten gibt es den fünften bestätigten Corona-Fall, wie am Samstag bekannt wurde. Bei der Betroffenen handelt es sich um eine ELKI Mitarbeiterin. Sie befindet sich derzeit in häuslicher Quarantäne. Nach zwei bestätigten Coronavirus-Fällen in Heiligenblut wurde der gesamte Ort abgeriegelt.