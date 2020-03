E-Bike-Tunern drohen hohe Geldstrafen und Haft

E-Bikes dürfen in Frankreich nicht schneller fahren als 25 km/h. Eine Ausnahme gilt für sogenannte Speed Pedelecs: Sie dürfen bis zu 45 km/h fahren, allerdings nur mit entsprechender Registrierung. Wer diese umgehen, aber dennoch schneller fahren möchte, greift daher nicht selten zu unlauteren Methoden. Per Gesetz soll dem nun in Frankreich ein Riegel vorgeschoben werden.