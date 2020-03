Erstmals keine neuen Fälle in Corona-Hochburg

Obwohl die Infektionszahlen in der norditalienischen Lombardei weiterhin zunehmen, gibt es jetzt erstmals einen Erfolg bei der Eindämmung der Corona-Epidemie in Italien zu verbuchen. Am Dienstag wurden erstmals keine neuen Fälle in der lombardischen Ortschaft Codogno registriert. Das ist deshalb bemerkenswert, weil hier am 21. Februar die ersten SARS-CoV-2-Fälle gemeldet wurden. Dennoch herrscht in der Lombardei medizinischer Notstand, die Intensivstationen der Krankenhäuser sind vollkommen überlastet.