Coronavirus: Norditalien schottet sich ab

Suche nach „Patient 0“

Noch unklar ist der Ursprung des Epidemieherdes, der in der lombardischen Kleinstadt Codogno lokalisiert wurde. Der Ort ähnelt inzwischen einer Geisterstadt, alle Geschäfte und Lokale sind geschlossen. Während die meisten Bewohner von Codogno am Samstag noch Ruhe bewahrten, sah die Lage nach Inkrafttreten der Quarantäne-Maßnahmen einen Tag später anders aus. Besonders im zehn Autominuten entfernten Casalpusterlengo, dem Sitz des Unilever-Werks von „Patient 1“, liegen die Nerven am Sonntag blank. Ein „Patient 0“ (also der erste Überträger des Virus in Italien) wurde bislang nicht ausfindig gemacht.