Erneut Tote bei Gefängnis-Revolten in Italien

Die Revolten, die in rund 30 italienischen Gefängnissen seit Sonntag ausgebrochen sind, haben sich am Dienstag fortgesetzt und weitere Todesopfer gefordert. In einer Strafanstalt in der Nähe von Rom wurde bei heftigen Protesten unter anderem die Krankenabteilung geplündert. Häftlinge nahmen anschließend Medikamente ein, drei von ihnen starben daraufhin vermutlich in Folge einer Überdosis. Die Opfer-Bilanz steht mittlerweile schon bei elf toten Häftlingen.