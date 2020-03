Hermes entlohnt hilfsbereite Nachbarn pro Packerl

So funktioniert’s: Per App können können sich Nutzer in den teilnehmenden Städten als Kunde bzw. PaketFuxx registrieren. Paketempfänger können anschließend direkt bei der Online-Bestellung einen PaketFuxx als Lieferadresse angeben - unabhängig davon, welcher Paketdienst jeweils zustellt. Pro Paket erhalten PaketFüxxe schließlich 30 Eurocent. Alternativ können die gesammelten Beträge auf Wunsch direkt an Umweltschutzprojekte gespendet werden.