SP-Führungsduo setzt auf Thema Sicherheit

Mit frischem Wind und vier - allerdings altbewährten - Themen im Gepäck, kehrte die SP-Spitze von ihrer Klubklausur in Maria Taferl zurück. „Mit den Schwerpunkten Gesundheit und Pflege sowie Mobilität sind wir gut gerüstet“, betonen Parteivorsitzender Franz Schnabl und Klubobmann Reinhard Hundsmüller . Politisch punkten wollen die beiden Ex-Polizisten künftig aber auch mit dem Thema Sicherheit. Angesichts der angespannten Lage in der Türkei brauche es hier klare Lösungen, heißt es. Und man wolle stets sehr genau hinschauen, was denn die Volkspartei tut: „Vor allem auch, wie sie versucht, die Lage im Land schönzureden“, so Schnabl.