ÖVP und Grüne sehen Koalition nicht gefährdet

Aussetzen des Asylrechts - Absage an Kickl-Forderung

Der Migrationsforscher Gerald Knaus forderte in der Diskussion sowohl ein neues Flüchtlingsabkommen mit der Türkei als auch Hilfe für Griechenland. Jene Flüchtlinge, die nicht in die Türkei zurückgebracht werden könnten, müssten dringend von den griechischen Inseln geholt werden, betonte Knaus. FP-Klubchef Herbert Kickl plädierte für ein Aussetzen des Asylrechts - was sowohl Raab als auch Maurer ablehnten.